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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Готовим шоколадные конфеты с черносливом. Вкусно и просто

Рецепт вкусных натуральных конфет. Для конфет берем : -100 грамм любых орехов -250 грамм чернослива -1 горькую шоколадку — Немного натурального какао для обсыпки — 3-4 чайных ложки коньяка — И примерно чайную ложку сливочного масла В чашу блендера кладем и перемалываем орехи Далее туда же добавляем ….

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