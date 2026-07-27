Обязательные к просмотру: 5 научно-фантастических сериалов, изменивших жанр

Научная фантастика давно перестала быть нишевым жанром. Сегодня это полноценное зеркало современности, а лучшие сериалы не просто развлекают, а заставляют задуматься о будущем, технологиях и человеческой природе.
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