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Мнение: «Упование на Британию, свидетельствует о самонадеянности Зеленского», – Иван Пятибратов

Мнение: «Упование на Британию, свидетельствует о самонадеянности Зеленского», – Иван Пятибратов

Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в эфире программы «Мнение» прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернэма о том, что после окончания конфликта на Украине его страна направит воинский контингент в эту страну.

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