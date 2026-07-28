Мнение: «Упование на Британию, свидетельствует о самонадеянности Зеленского», – Иван Пятибратов

Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в эфире программы «Мнение» прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернэма о том, что после окончания конфликта на Украине его страна направит воинский контингент в эту страну.
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