Представлен новый портрет княгини Монако Шарлен и князя Альбера II по случаю годовщины их свадьбы

В официальном инстаграм-аккаунте* княгини Монако Шарлен был опубликован ее новый семейный портрет с Альбером II по случаю годовщины их свадьбы.
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