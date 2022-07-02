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Представлен новый портрет княгини Монако Шарлен и князя Альбера II по случаю годовщины их свадьбы

Представлен новый портрет княгини Монако Шарлен и князя Альбера II по случаю годовщины их свадьбы

В официальном инстаграм-аккаунте* княгини Монако Шарлен был опубликован ее новый семейный портрет с Альбером II по случаю годовщины их свадьбы.

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