Стало известно, кто возит грузы беспилотными грузовиками по трассе М-11

С момента открытия движения беспилотников по трассе М-11 «Нева» в июне 2023 года автономные грузовики перевезли уже более 12 тысяч тонн грузов, преодолев расстояние в 600 тысяч км, пишет источник со ссылкой на данные ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».