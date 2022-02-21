Классический рецепт вкуснейшего лакомства бланманже на миндальном молоке с орехом пекан. Бланманже: рецепт французского десерта от ЗОЖ-блогера Сергея Леонова предоставлено издательством «ХлебСоль» Ингредиенты: Рецепт: состав Миндальное молоко 500мл Рисовая мука 45г Орехи пекан 35г (сырые) Сироп из топинамбура 40г Сок лимона 10мл Свежие ягоды 1горсть (для украшения) Приготовление: предоставлено издательством «ХлебСоль»Статьи по теме: Шоколадный торт: рецепт новогоднего десерта от фудблогера Катерины Счастливой Маффины «Двойной шоколад»: рецепт вкуснейшего десерта Лимонное печенье с джемом: рецепт детского лакомства от фудблогера Ольги Аветисьянц .