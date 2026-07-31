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«Фэрьестад» расторг контракт с Кэлом Футом через 2 дня после подписания из-за негативных отзывов. Год назад защитник был признан невиновным по делу о сексуальном насилии

«Фэрьестад» расторг контракт с канадским защитником Кэлом Футом через 2 дня после подписания.  28 июля с 27-летним защитником был заключен однолетний контракт.

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