Названы российские регионы с самым доступным жильем

Накопить на квартиру на вторичном рынке оказалось проще всего жителям Чукотки и Ямало-Ненецкого АО. Российские регионы с самым доступным жильем назвали эксперты портала «Мир квартир», передает РИА Новости.
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