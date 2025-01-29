Кокорин назвал РПЛ «говном», «Зенит» хочет купить Сильянова, Овечкин – самое медийное лицо спорта России, миллиард для Винисиуса в Саудовской Аравии и другие новости

1. Александр Кокорин ярко выступил в беседе с Федором Смоловым. Форвард «Ариса» заявил, что «РПЛ была говном уже в 2019-м», назвал «Спартак» «клубом интриганов», в который он «подписался назло «Зениту» и где «залутал больше всего бабок за полгода и ушел», и назвал тренера «Фиорентины» мразью («купил двух новых нападов перед чемпионатом»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Трудная победа «МЮ», СКА проиграл с 3:0, «Ман Сити» купил Мармуша, Соболенко выбила Бадосу, «Реал» заработал 1 млрд евро за за сезон, сотрясение Никишина, и другие новости
- Синнер в финале Australian Open, Тарьей Бо заканчивает карьеру, Уокер перешел в «Милан», Соболев принес победу «Зениту», Деанджело вернулся в НХЛ и другие новости
- Крушение «Сити» в Париже, провал «Баварии», Клаудиньо перешел в «Аль-Садд», Синнер разгромил де Минаура, «Спартак» расстался с Селиховым, «Боруссия» уволила Шахина, допинг бельгийского всадника и другие новости
Свежие комментарии