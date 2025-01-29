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Не только о футболе

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Свежие комментарии

  • КУАТ
    - "кокорину слава дзюбы покоя не дает?" - скорее всего.Кокорин назвал РП...
  • kredy natasha
    дебил б..Кокорин назвал РП...
  • Лена Мисько
    .... симулировал травмы чтобы не играть за Спартак против Зенита и Сочи. При этом получил многомиллионый подписной б...Кокорин назвал РП...

Кокорин назвал РПЛ «говном», «Зенит» хочет купить Сильянова, Овечкин – самое медийное лицо спорта России, миллиард для Винисиуса в Саудовской Аравии и другие новости

Кокорин назвал РПЛ «говном», «Зенит» хочет купить Сильянова, Овечкин – самое медийное лицо спорта России, миллиард для Винисиуса в Саудовской Аравии и другие новости

1. Александр Кокорин ярко выступил в беседе с Федором Смоловым. Форвард «Ариса» заявил, что «РПЛ была говном уже в 2019-м», назвал «Спартак» «клубом интриганов», в который он «подписался назло «Зениту» и где «залутал больше всего бабок за полгода и ушел», и назвал тренера «Фиорентины» мразью («купил двух новых нападов перед чемпионатом»).

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Комментарии
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Лена Мисько
.... симулировал травмы чтобы не играть за Спартак против Зенита и Сочи. При этом получил многомиллионый подписной бонус и одну из самых больших зарплат в клубе. Мудило
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20 час.
kredy natasha
дебил б..
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19 час.
КУАТ
- &quot;кокорину слава дзюбы покоя не дает?&quot; - скорее всего.
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12 час.

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