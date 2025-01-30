Для переселенцев Курской области издадут законопроект о возвращении земли

По инициативе врио губернатора Курской области Александра Хинштейна депутаты областной думы рассмотрят законопроект о возвращении земельных участков жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен разрушенного жилья.
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