Times: Байден, возможно, не разрешил использование Украиной ракет Storm Shadow

Администрация президента США Джо Байдена, возможно, не одобрит использование Украиной крылатых ракет большой дальности, разработанных в сотрудничестве между Великобританией и Францией, известных как Storm Shadow.
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