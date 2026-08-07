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Мировое обозрение

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Навроцкий объяснил поддержку Киева русофобией: «Там, где бьют москаля, Польша помогает»

Навроцкий объяснил поддержку Киева русофобией: «Там, где бьют москаля, Польша помогает»

Польский президент Кароль Навроцкий выдал формулу, которая одновременно цинична и предельно честна. На митинге в честь годовщины своего правления он заявил: «Там, где бьют москаля, там Польша оказывает помощь».

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