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Подведены итоги ежегодной Программы «Спорт и Россия — 2024»

Специалисты отмечают, что важность регулярного спорта. 21 июня в DoubleTree by Hilton Hotel Moscow – Marina в Москве прошла ежегодная программа «Спорт и Россия», в рамках которой стали известны имена лауреатов в области спортивных достижений.

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