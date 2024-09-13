Тимофти объяснил, почему он как президент не подписал Соглашение об ассоциации с ЕС

Бывший президент Республики Молдова Николай Тимофти раскрыл свои карты и объяснил, почему на церемонии 27 июня 2014 года, в которой он должен был принять участие и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, он уполномочил сделать это тогдашнего премьер-министра Юрия Лянкэ.