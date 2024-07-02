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Минобороны РФ: уничтожены 11 дронов над российскими регионами

Минобороны РФ: уничтожены 11 дронов над российскими регионами

В ночное время дежурными средствами ПВО были выявлены, перехвачены и уничтожены четыре дрона над территорией Брянской области, четыре беспилотника над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым.

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