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Лайфхаки для путешественников

Лайфхаки для путешественников

Помогут вам продержаться довольно долго даже на необитаемом острове. Для того чтобы сделать портативную горелку, следует разрезать алюминиевую банку из-под газировки на две части (примерно по 3,5 сантиметра каждая), далее следует разметить и проколоть иголкой дырочки, из которых будет идти огонь, увеличить эти отверстия при помощи гвоздя, соединить две части банки, залить топливо и поджечь.

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Juri дедов
И всё это можно найти на необитаемом острове: алюминиевые банки, гвозди, воск, и т.д. по списку... красота.
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