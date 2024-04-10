Россия запустит цифровой рубль в 2025 году. Расплачиваться им можно будет уже к 2026 году

Глава комитета Госдумы объявил план массового внедрения цифрового рубля к 2026 году\u000D\u000AАнатолий Аксаков, глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, заявил, что в 2025 году в России начнется массовое внедрение цифрового рубля.