Зеленский: Украина заинтересована в участии Китая в «саммите мира» Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом России Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по «формуле мира» Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии