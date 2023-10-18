МИД РФ назвал удар по больнице в секторе Газа актом расчеловечивания

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что российская сторона квалифицирует удар по больнице в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания.
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