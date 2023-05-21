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  • КУАТ
    Завтра попрошу сделать скриншоты, чтобы не отвертелся, сейчас уже поздно - не хочу хороших людей беспокоить из-за него.Спартак - ЦСКА. О...
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    Я не трогал. Но тут нарушены все мыслимые черты дозволенного. Рычаги давления у меня есть немалые, не хотел их привод...Спартак - ЦСКА. О...
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🏆 «Ман Сити» – чемпион Англии, «Рубин» вернулся в РПЛ, Медведев в финале, фиаско «Баварии» и другие новости

🏆 «Ман Сити» – чемпион Англии, «Рубин» вернулся в РПЛ, Медведев в финале, фиаско «Баварии» и другие новости

1. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии – третий раз подряд, это повторение рекорда. Команда Пепа Гвардиолы встретила титул на диване – благодаря поражению «Арсенала» от «Ноттингем Форест» (0:1) на выезде.

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