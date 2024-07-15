Покушение на Трампа может помочь ему победить на выборах в США

После покушения на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа многие представители Республиканской партии уверены, что это событие существенно повлияет на шансы Трампа на победу на следующих президентских выборах.
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