Наш потерянный мир

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В РФ планируют запустить автоматизированный поиск фишинговых сайтов

В РФ планируют запустить автоматизированный поиск фишинговых сайтов

В России планируют запустить систему автоматического выявления фишинговых сайтов. Также разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение вопроса о блокировании таких сайтов с использованием специализированной информационной системы.

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