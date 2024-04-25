Последнее "американское" предупреждение: США накажут Китай за сотрудничество с Россией

Sergiy Che

Конечно молодцы - РФ продаёт КНР свои энергоносители по ценам ПРИЕМЛЕМЫМ ДЛЯ РОССИИ, а США хочет, что бы Китай покупал их у России только по той цене, которую Пиндосы приказали миру платить за российские нефть-газ "и что бы ни центом выше!" А их и РФ и КНР послали на х...й! Всем нормальным русским это здорово и тут влезла провокаторша-либерда Биченова которая пытется поднасрать (правда закидала какашками только себя))