Махачкала в шоке: Водитель Zeekr сбил силовиков и укатил в закат: видео

Avia.pro Ах, как же прекрасна наша многострадальная Махачкала, город контрастов и неожиданных поворотов! Казалось бы, что может быть обыденнее, чем обыкновенное утро на улице Абубакарова? Но нет, это утро превратилось в настоящий экшен-фильм с погонями, шальными гонщиками и, конечно же, обязательным финалом, который оставил бы позади даже самые заядлые голливудские триллеры.