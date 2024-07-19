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Махачкала в шоке: Водитель Zeekr сбил силовиков и укатил в закат: видео

Махачкала в шоке: Водитель Zeekr сбил силовиков и укатил в закат: видео

Avia.pro Ах, как же прекрасна наша многострадальная Махачкала, город контрастов и неожиданных поворотов! Казалось бы, что может быть обыденнее, чем обыкновенное утро на улице Абубакарова? Но нет, это утро превратилось в настоящий экшен-фильм с погонями, шальными гонщиками и, конечно же, обязательным финалом, который оставил бы позади даже самые заядлые голливудские триллеры.

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