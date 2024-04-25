Воробьёв: модернизация ЖКХ за пять лет затронет 5,4 миллиона жителей Подмосковья

На еженедельном совещании с главами городских округов области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил ход работ по повышению надежности системы теплоснабжения в регионе, сообщает пресс-служба правительства региона.
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