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Воробьёв: модернизация ЖКХ за пять лет затронет 5,4 миллиона жителей Подмосковья

Воробьёв: модернизация ЖКХ за пять лет затронет 5,4 миллиона жителей Подмосковья

На еженедельном совещании с главами городских округов области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил ход работ по повышению надежности системы теплоснабжения в регионе, сообщает пресс-служба правительства региона.

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