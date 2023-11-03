Психолог Наумова рассказала об экономическом насилии в семьях

Иногда женщины выходят замуж за мужчин, которые полностью контролируют все расходы, требуют финансовые отчеты или вовсе ставят супругу в положение, в котором она вынуждена просить деньги даже на самое необходимое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии