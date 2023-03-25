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Володин предложил законодательно запретить в России любую деятельность МУС, который выдал ордер на арест Путина

Володин предложил законодательно запретить в России любую деятельность МУС, который выдал ордер на арест Путина

Вячеслав Володин выступил с предложением о законодательном запрете в Российской Федерации любой деятельности Международного уголовного суда, который некоторое время назад выдал ордер на арест президента страны Владимира Путина.

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