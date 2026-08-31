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Мурашко оказал помощь пассажиру самолета во время полета

Мурашко оказал помощь пассажиру самолета во время полета

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оказал помощь 44-летнему пассажиру Рустему Ганееву из Уфы, которому стало плохо на борту рейса из Петропавловска-Камчатского в Москву.

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