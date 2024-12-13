В калужских Сухиничах взяли предполагаемого убийцу мужчины

38-летнего ранее судимого жителя Сухиничей задержали по подозрению в убийстве собутыльника. По версии следствия, в ходе совместной пьянки мужчины поссорились и дело окончилось ножом в груди38-летнего ранее судимого жителя Сухиничей задержали по подозрению в убийстве собутыльника.
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