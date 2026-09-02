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Госдоля аэропорта Шереметьево будет продана до конца года

Сейчас государству принадлежит 73,77% акций «Аэрофлота», и после оценки отчетности за первое полугодие госпакет выставят на торги.

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