Прогноз погоды на март 2025 года в России: от аномальной теплоты до зимних сюрпризов Ирина ВальковаМарт — это время, когда зима начинает уступать место весне, однако многие регионы России все еще переживают холодные моменты.
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