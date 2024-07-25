Генсек ООН заявил об "эпидемии" экстремальной жары на Земле

Миллиарды людей по всему миру сейчас сталкиваются с "эпидемией" экстремальной жары, причем последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
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