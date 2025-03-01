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Китай усиливает доминирование на глобальном рынке металлов

Китай усиливает доминирование на глобальном рынке металлов

Китайские компании расширяют добычу руд металлов в других странахBloomberg читайте на monocle.ruКитайские компании расширяют добычу руд металлов в других странахГорнодобывающая отрасль Китая развила в прошлом году бурную деятельность на международной арене в полном соответствии с глобальным инфраструктурным проектом Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», утверждают авторы совместного исследования австралийского университета Гриффита и шанхайского университета Фудань.

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