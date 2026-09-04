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Регионы России

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Манфред Угальде признан лучшим игроком «Спартака» в августе

Манфред Угальде признан лучшим игроком «Спартака» в августе

В голосовании болельщиков 24-летний костариканец набрал 45 процентов всех голосов.В течение августа Угальде забил пять мячей, а также при его участии зафиксирован автогол в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против клуба «Зенит», завершившемся со счётом 2:0.

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