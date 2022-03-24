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Бэйл о дубле австрийцам: «Критикам должно быть стыдно. Могу забить со штрафного, когда дают играть»

Гарет Бэйл не считает дубль в ворота Австрии (2:1) в стыках ЧМ-2022 ответом своим критикам. Уэльс выиграл в полуфинальном стыковом матче и встретится с победителем пары Шотландия – Украина.

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