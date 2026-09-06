Ивановскую область предупредили о беспилотной угрозе 6 августа

Угроза пришла в 23.12, жителей попросили не покидать дома и следовать правилам безопасности.Воскресным вечером 6 августа Ивановская область внезапно оказалась в зоне беспилотной опасности.
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