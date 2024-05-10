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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «России 25» Барулин получит 25 млн рублей от «Амура» за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.  В апреле 27-летний форвард заключил с клубом из Хабаровска однолетний контракт.

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