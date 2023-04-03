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Подруга Костомарова: Люди! Что вы пишете? Да пусть его всего искромсают, лишь бы жил

Подруга Костомарова: Люди! Что вы пишете? Да пусть его всего искромсают, лишь бы жил

Подруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, юрист Елена Волохова, пережившая после аварии ампутацию ноги и руки, призналась, что была возмущена комментариями в интернете, посвященными тяжелому состоянию фигуриста.

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