Подруга Костомарова: Люди! Что вы пишете? Да пусть его всего искромсают, лишь бы жил

Подруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, юрист Елена Волохова, пережившая после аварии ампутацию ноги и руки, призналась, что была возмущена комментариями в интернете, посвященными тяжелому состоянию фигуриста.