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Нью-Дели или Исламабад: кто матери-истории более ценен?

Нью-Дели или Исламабад: кто матери-истории более ценен?

Как ни странно, но в новой Концепции внешней политики России, подписанной Путиным, нет ну ни полсловечка про великий Пакистан.

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