‼️🇺🇦Украинский боевик рассказывает, что 3 марта они с побратимом попали под плотный огонь российской артиллерии.
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‼️🇺🇦Украинский боевик рассказывает, что 3 марта они с побратимом попали под плотный огонь российской артиллерии.
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