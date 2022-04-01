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«Мне нож вытащить? Я сейчас тебе глотку перережу»: в Крыму 40-летняя женщина угрожала полицейским и грозилась подорвать электропоезд

«Мне нож вытащить? Я сейчас тебе глотку перережу»: в Крыму 40-летняя женщина угрожала полицейским и грозилась подорвать электропоезд

В Крыму 40-летняя жительница Джанкойского района в электропоезде угрожала сотрудникам полиции и грозилась устроить теракт.

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