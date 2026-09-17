62% аварий с самокатами приходятся на частные устройства

На частные СИМ пришлось две трети всех ДТП в стране — 2105 аварий против 1427 годом ранее (+48%). Пострадавших — 2227 против 1457 (+53%).
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