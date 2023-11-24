Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Нижегородской области

В эфире одной из программ федерального телевидения сообщалось, что в Нижегородской области жители региона выражают недовольство тем, что бывший сотрудник полиции, совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения, не привлечен к уголовной ответственности.
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