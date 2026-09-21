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Газета.ру

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Такер Карлсон и 150 активистов потребовали от Трампа запретить РНК-вакцины

Такер Карлсон и 150 активистов потребовали от Трампа запретить РНК-вакцины

Американский журналист Такер Карлсон, конгрессмен Томас Мэсси и около 150 врачей, ученых и общественных деятелей из США направили открытое письмо президенту Дональду Трампу с требованием ввести полный запрет на использование РНК-вакцин, угрожая политическими последствиями и лишением электоральной поддержки.

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