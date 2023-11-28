Крупнейшее весеннее мероприятие рынка недвижимости России, Сочинский Всероссийский жилищный конгресс, пройдет 15-19 апреля 2024 года и впервые состоится в самом лучшем деловом и культурном центре России – Парке науки и искусства «Сириус».
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