Крупнейшее весеннее мероприятие рынка недвижимости России, Сочинский Всероссийский жилищный конгресс, пройдет 15-19 апреля 2024 года и впервые состоится в самом лучшем деловом и культурном центре России – Парке науки и искусства «Сириус».