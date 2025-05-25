Прикрывающие Брянскую область расчеты ПВО уничтожили 14 беспилотников ВСУ

На местах падения дронов работают экстренные и оперативные службы региона.Ночью 25 мая дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили в Брянской области 14 украинских беспилотников, информирует губернатор региона Александр Богомаз.
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