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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Прикрывающие Брянскую область расчеты ПВО уничтожили 14 беспилотников ВСУ

Прикрывающие Брянскую область расчеты ПВО уничтожили 14 беспилотников ВСУ

На местах падения дронов работают экстренные и оперативные службы региона.Ночью 25 мая дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили в Брянской области 14 украинских беспилотников, информирует губернатор региона Александр Богомаз.

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