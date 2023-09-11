Общество и спецы в основом утверждают, что, когда российская армия сдержит "последних украинцев" и перейдет в наступление - идти надо будет до Львова.
Историк предлагает не брать Киев. Почему его "возьмет" нищета
Комментарии
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Юрий Стенякин
львов отлично подходит для лечения
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2 час.
Литов Олег
А зачем вообще города штурмовать? Окружили, блокировали, и добро пожаловать с поднятыми руками. Всех вышедших на фильтр.
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2 час.
тф
татьяна фролова
с добром пожалует кики-кто? остервененые бандеровцы....обозленные еще больше от проигрыша....бандеровцы это звери на двух ногах
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1 час.
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