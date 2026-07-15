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Водитель автобуса из Люберец представит Подмосковье на конкурсе профмастерства

Водитель автобуса из Люберец представит Подмосковье на конкурсе профмастерства

Водитель филиала «Мострансавто» МАП № 1 города Люберцы Алексей Бараников представит Подмосковье на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов».

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