Водитель автобуса из Люберец представит Подмосковье на конкурсе профмастерства

Водитель филиала «Мострансавто» МАП № 1 города Люберцы Алексей Бараников представит Подмосковье на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов».
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