"Ушла из жизни наша Настя": Что за болезнь сгубила Заворотнюк, можно ли было спасти

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла. Много лет она боролась с раком головного мозга. Сообщение о её смерти появилось на странице актрисы в соцсети: "Сегодня ночью после продолжительной и тяжёлой болезни ушла из жизни наша Настя".