Эрдоган связался с Зеленским перед вторым раундом переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду на возможное обсуждение прекращения огня в ходе второго раунда переговоров по Украине в Стамбуле.
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